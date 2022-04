UAntwerpen werkt samen met voetbalclub Beerschot voor onderzoek naar luchtverontreiniging

"Er is al wel wat informatie over de nadelige invloed van luchtverontreiniging", zegt Beerschot-voorzitter Francis Vrancken. "Dat verplicht ons om te investeren in groene omgevingen, waar jongeren kunnen gaan sporten. Beerschot wil zo investeren in een jeugdcomplex in de groene omgeving van het Universiteitsplein in Wilrijk. We willen aantonen dat dit ook wel de juiste plaats is om dat te doen."