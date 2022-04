Jon Batiste, Olivia Rodrigo, Silk Sonic winnaars op de Grammy's, president Zelenski: "Help ons, maar niet met stilte"

De Amerikaanse rockband Foo Fighters hebben 3 Grammy Awards gewonnen. De groep ging met een beeldje aan de haal in de categorie beste rockalbum ("Medicine at Midnight"), beste rocksong ("Waiting on a War") en beste rockoptreden ("Making a Fire"). De groep was zelf niet aanwezig om de prijzen in ontvangst te nemen.



Ongeveer 10 dagen geleden overleed drummer Taylor Hawkins plots tijdens de toernee van de band in Zuid-Amerika. Hawkins was 50 jaar. Foo Fighters heeft daarop alle concerten voor de komende tijd geannuleerd. De groep zou optreden tijdens de Grammy Awards, maar ook dat ging niet door. In de plaats werd een video met een eerbetoon aan Hawkins afgespeeld, begeleid door de song "My hero".