Federale regering komt met "ventilatieplan" voor publiek toegankelijke ruimtes

De federale regering heeft een akkoord over een "ventilatieplan" voor alle publiek toegankelijke ruimtes. Dat schrijft De Morgen. Onder meer horecazaken, theaters en fitnesszaken zullen ook na de coronacrisis verplicht een CO2-meter moeten hebben en hun luchtkwaliteit in de gaten blijven houden. Het plan treedt normaal nog dit voorjaar in werking.