Verdachte opgepakt voor brandstichting in Leuvens appartementsgebouw

De brand van afgelopen donderdag in een appartementsgebouw in de Mechelsestraat te Leuven is aangestoken. En de politie heeft een 51-jarige man opgepakt die verdacht wordt van brandstichting. Het vuur veroorzaakte heel wat schade en het gebouw is tijdelijk onbewoonbaar. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Het was al snel duidelijk dat het om brandstichting ging. Het Leuvense parket stelde een branddeskundige aan en uit de eerste vaststellingen bleek dat er kwaad opzet in het spel was. En intussen heeft de politie dus een man van 51 opgepakt die verdacht wordt van de feiten.