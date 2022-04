Na klinkende verkiezingsoverwinning van Viktor Orbán: 5 vragen over de koers die Hongarije nu gaat varen

Hongarije steekt zijn banden met Rusland niet onder stoelen of banken en kreeg vandaag nog felicitaties van de Russische president Poetin. Volgens Balliauw is het de angst voor Russische agressie die Hongarije tot deze houding dwingt. "Oekraïne is natuurlijk een buurland van Hongarije. De grens is niet zo lang, maar er is in Oekraïne ook een grote Hongaarse minderheid die voor een groot deel Hongaarse paspoorten heeft. Dus dat conflict is voor Hongarije niet zo ver weg."