Hoe de oorlog in Oekraïne en een VS-consultant de presidentsverkiezingen in Frankrijk (een beetje) spannend maken

Emmanuel Macron is de nieuwe sterke man van Europa, al helemaal nu Angela Merkel geen Duits kanselier meer is. Hij heeft er het profiel voor: Macron is bevlogen en schuwt het (wereld)theater niet. Een humanist, een overtuigde Europeaan en nu ook de verlichte bemiddelaar waar de wereld op zat te wachten? Als hij de sterke man is van Europa, dan moest hij zich in eigen Frankrijk vast geen zorgen maken. Macron kon het zich veroorloven zich ver te houden van de verkiezingscampagne. De president was met belangrijkere zaken bezig: de wereldvrede, de toekomst van Frankrijk, van Europa en van de wereld.

De peilingen bevestigden dat Macron de juiste strategie had gekozen. Toen op 7 maart de kandidaturen werden afgesloten, zweefde hij op eenzame hoogte. De president was bijna dubbel zo groot als zijn eerste achtervolger, de (uiterst) rechtse nationalist Marine Le Pen. Macron had de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen, maar hij was er wel mee bezig.

Hij hoefde maar naar zijn telefoon te grijpen en de Russische president Vladimir Poetin hing al aan de lijn. Hij belde met iedereen die ertoe deed en werkte zich te pletter. Zijn huisfotograaf Soazig de la Moissonière legde het half maart op een foto vast. Macron in het Elysée, niet in maatpak, maar met een sweater en een baard van drie dagen. De boodschap was duidelijk: deze president was even hard begaan met Oekraïne als Volodimir Zelenski zelf.