Waterlek zorgt voor instabiele woning in Sint-Pieters-Leeuw, Brusselbaan zeker tot morgen afgesloten

De bewuste woning is gelegen op de Brusselbaan tussen de kruispunten met de Bergensesteenweg en de Grensbeekweg. Door een waterlek stroomt daar al een paar dagen of weken grond weg van onder de woning. “De inwoner had vanmorgen bepaalde geluiden gehoord en heeft de Watergroep opgeroepen”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Woluwe. “Als men dan de zaak openlegde, zag men dat er een groot zinkgat was die een deel onder de woning ging. Gelukkig heeft de inwoner deze ochtend die geluiden gehoord waardoor men de zaak heeft ontdekt.”