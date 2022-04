"Het lijkt wel Kerstmis": wijnbouwer uit Heuvelland beschermt zijn ranken met infraroodbuisjes

Heel wat wijnbouwers in ons land lagen de afgelopen nachten wakker van de nachtvorst, maar Peter Dael (59) sliep voor het eerst in jaren wel op beide oren. Op zijn wijndomein Koudekot ligt nochtans een ‘risicoperceel’, waar de nachtvorst in 2017 nog zestig procent van zijn 1.300 wijnstokken beschadigde. “Deze wijngaard ligt relatief laag in een ‘kom’, waar de koude blijft hangen”, vertelt Peter. “De voorbije jaren ging ik net als andere collega’s ’s nachts aan de slag met vuurpotten en behandelde ik de planten met eiwitten om ze weerbaarder te maken.” Maar dat ging gepaard met aanzienlijke kosten en noeste nachtelijke arbeid.