Met je hond naar het strand van Oostende? Check de regels hier

Om strandbezoekers niet te hinderen, zijn honden in de maanden april, mei, juni en september niet toegelaten op het strand tussen 10.00 en 18.30 uur. In de zomervakantie zijn honden niet toegelaten tussen 10.00 en 20.00 uur. Op de momenten dat de honden welkom zijn, moeten de baasjes hun dier in bedwang kunnen houden en mogen ze andere strandbezoekers niet storen. Op die manier kan iedereen genieten van het strand in Oostende.