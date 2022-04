30 jaar geleden begon de oorlog in Bosnië, wat zijn de gelijkenissen en verschillen met Oekraïne?

Op 5 en 6 april 1992 begonnen de Bosnische Serviërs Sarajevo te beschieten. De eerste slachtoffers vielen ironisch genoeg in een vredesbetoging. Wat ging daar aan vooraf? Joegoslavië was aan het uiteenvallen; na Slovenië scheurden ook Kroatië en Bosnië zich af. Servische minderheden in die gebieden gingen daar niet mee akkoord. Eerst in Kroatië en later in Bosnië richtten zij eigen republiekjes op en trokken ten strijde, met steun van wat er overbleef van Joegoslavië.