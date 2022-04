Inwoners van Antwerpen kunnen na speelstraten nu ook cultuurstraten aanvragen

Speelstraten zijn al goed ingeburgerd, en vanaf dit voorjaar kunnen bewoners die een straatactiviteit of buurtfeest organiseren, daarbij een culturele act vastleggen. Inwoners kunnen kiezen uit een heel gevarieerd aanbod van de stad: circus, theater, een dj-set of vertellingen, het kan allemaal. "We merken dat mensen het wel fijn vinden om een beetje leven in hun straat te hebben en buurtinitiatieven worden zo nog leuker. Tegelijkertijd willen we artiesten extra speelkansen geven, want zij hebben het sinds de coronapandemie nog altijd moeilijk", zegt districtsschepen voor cultuur en participatie Femke Meeusen (Groen).