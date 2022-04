Pia die nu een kleuter is, zet eerste stapjes thuis in Lier dankzij staprobot

Pia gaat nu al elke zaterdag trainen op een staprobot in het Antwerpse revalidatiecentrum TrainM. Die robot leert haar hoe ze een stapbeweging moet maken. "Omdat dat maar één keer per week een uurtje is en Pia het zo graag doet, zochten we een andere manier om haar ook thuis te kunnen laten voortbewegen. Zo zijn we bij de NF-walker terechtgekomen, die we op proef thuis hebben", zegt mama Ellen.