Bouwpromotor Bart Versluys reageert op commotie na overval: "Exclusieve horloges zijn mijn passie, ik blijf ze dragen"

Op die beelden is te zien dat de overval vermoedelijk grondig was voorbereid en dus zeer gericht was. Versluys heeft het vooral moeilijk met de manier waarop het gebeurde. “Eerst richten ze een wapen op je om je onzeker te maken en dan spuiten ze pepperspray in je ogen. Dat is laf, want ik kon me niet verdedigen.”

"De dag nadien al heb ik de beelden bekeken om te analyseren hoe ik me beter had kunnen verdedigen. Ik doe al jaren aan gevechtssport, maar had nog nooit getraind op een aanval met pepperspray. Maar eigenlijk moet je er geen schrik van hebben en er gewoon op af gaan. Je moet natuurlijk maken dat het niet in je ogen terechtkomt.”