Binnenkort geen Cent Wafers meer in de winkelrekken? Tekort dreigt door oorlog in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne dreigt een tekort aan Cent Wafers in ons land. "De huidige oorlog in Oekraïne heeft inderdaad impact op onze productleveringen in Europa, alsook België", laat fabrikant Mondelez weten in een schriftelijke reactie. "Mondelez International heeft in Oekraïne productiefaciliteiten die ook producten voor de Belgische markt produceren, waaronder inderdaad Cent Wafers. Gezien de huidige situatie in Oekraïne werden ook wij genoodzaakt om deze faciliteiten tot nader order te sluiten, met impact op de beschikbaarheid van onze producten in Europa, alsook België."