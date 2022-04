Bob Savenberg stopt als politicus in Dilbeek: “Ik wou dat in mijn leven eens gedaan hebben”

Wanneer Savenberg terugkijkt op z’n politieke carrière, is hij trots op wat hij heeft kunnen verwezenlijken: "Ik ben er heel trots op dat we wat jongeren binnen in de partij hebben kunnen loodsen. De fractieleidster is nog geen 30 jaar, en daar is veel diplomatie aan te pas gekomen. En het werk is nog niet af, dat is een probleem bij alle traditionele partijen in heel België", zegt hij. "Wanneer er analyses gemaakt worden over traditionele partijen en de cijfers gaan naar beneden, is er niemand die zegt dat de huidige politici te oud zijn en vervangen moeten worden door jongeren. Maar dan moeten deze oudere politici natuurlijk ook een stapje opzij durven zetten."