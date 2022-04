Buurtbewoners redden hondje uit vijver in Klerken

In Klerken, bij Houthulst, is een hond uit het water gered. Het beestje was in een vijver gesukkeld, vlakbij het MPI De Vleugels. Dat is een centrum voor mensen met een beperking. Een voorbijganger merkte dat de hond op eigen krachten niet meer uit de vijver raakte en belde de brandweer. Toen hij zag dat de hond écht in de problemen kwam, besloot hij het diertje toch zelf te redden. Samen met een andere voorbijganger haalde hij het uit het water. Het hondje was onderkoeld, maar kon onder een deken van de brandweer weer op krachten komen.

Het is nog niet duidelijk wie het baasje is van de hond en hoe het dier in het water beland is.