Container dwingt hardleerse chauffeurs in Sint-Gillis-Waas om  doorrijverbod te respecteren

“Het was echt erg,” zegt een inwoonster van de Sint-Niklaasstraat die vlak aan de container woont. “Het is een hoofdbaan en iedereen zoekt zijn weg, maar over de parking van de buren en over de fietspaden en voetpaden rijden kan natuurlijk niet. Plezierig is het niet, maar we moeten er nu eenmaal door. Ook wij moeten een omweg maken. We moeten even op onze tanden bijten en dan is het leed geleden”