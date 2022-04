Dief steelt kunstwerk tijdens tentoonstelling in Haacht

“We hadden een vraag gekregen van een jongedame die zich afvroeg of het normaal was dat er op de tweede verdieping een lege sokkel stond” zegt Maurice Van der Speeten van de Kunststichting Perspektief vzw. “We zijn toen gaan kijken en inderdaad, er was een kunstwerk verdwenen, dus voor ons is het een diefstal.”