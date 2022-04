Elon Musk is nu ook bestuurslid bij Twitter nadat hij al grootste aandeelhouder was geworden

Critici denken dat Twitter bewust een strategische zet doet door Musk in de raad van bestuur te plaatsen. Deze bestuurstermijn loopt af op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2024. Musk kan in de tussentijd niet meer dan 14,9 procent van de aandelen bezitten zolang hij lid is van de raad en tot 90 dagen na afloop. Voorlopig kan op die manier een eventueel overnamebod van Musk geblokkeerd worden.

Sommige experts claimen ook dat de benoeming hem ervan kan weerhouden om een concurrerend socialemediaplatform op te richten, wat hij voor de aankoop van de aandelen wel al geopperd had.