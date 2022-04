Europees Parlement wil loonkloof tussen vrouwen en mannen dichten met meer transparantie over wie wat verdient

Centraal in de ontwerptekst is het recht op informatie. Werknemers en vakbonden moeten het recht hebben om informatie op te vragen over hun individuele salaris en het gemiddelde salaris van collega's die gelijkwaardig werk verrichten, onderverdeeld per geslacht. Dat moet vergelijken makkelijker maken.

Info over uw loon zal niet met eender wie gedeeld worden, want dat blijft vertrouwelijk. Het moet vooral een indicatie geven over de loonmarge in het bedrijf. Als u schrik heeft voor een sanctie van uw werkgever, kan de vakbond het altijd in uw plaats opvragen.