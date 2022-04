Ferrero roept chocolade-eieren terug na salmonella-uitbraken

Wie producten van Ferrero gekocht heeft, zoals Kinder Surprise, Schoko-bons en Kinder Mini Eggs, zal die mogen terugbrengen naar de winkel. Dat zegt het Federaal Voedselagentschap (FAVV), na overleg met producent Ferrero. In verschillende Europese landen worden salmonella-uitbraken gelinkt aan het eten van de chocolade-eieren. Het verband is echter nog niet bevestigd. De eieren worden in ons land gemaakt, in Aarlen.