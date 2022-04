IN KAART: Deze gemeenten smelten samen in 2025, waarom doen West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (opnieuw) niet mee?

Mogelijk komen er in de komende weken, maanden of jaren nog (heel wat) fusiegemeenten bij. In Oudenaarde bijvoorbeeld willen ze een referendum houden over een mogelijke fusie met buurgemeenten Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem. Mocht deze samensmelting van de vier gemeenten in de Vlaamse Ardennen erdoor komen, kunnen we gerust spreken over een "superfusie", met een inwonersaantal van bijna 60.000.