Geel gaat vrijwilligers belonen met digitale munten: "Zo motiveren we onze inwoners om lokaal te kopen"

Iedereen kan in aanmerking komen voor zo’n digitale munten. “Het gaat echt over iedereen. Inwoners die ons helpen met bepaalde beleidsprojecten of op vlak van milieu en mobiliteit inspanningen doen. Onze vrijwilligers die zwerfvuil opruimen, krijgen nu jaarlijks een cadeaubon van de gemeente. Dat wordt nu omgezet naar die digitale munten.”



Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), heeft voor dit project 900.000 euro subsidies vrijgemaakt. Het project past volgens de minister perfect bij de oproepen ‘City of Things’ waarbij met innovatieve technologieën het leven in gemeenten of steden aangenamer en duurzamer wordt gemaakt. "De digitale munten in Geel zijn innovatief en een ‘slim’ systeem om inwoners ervan te overtuigen lokaal te kopen”, vertelt Crevits.