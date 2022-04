Genk wil mensen die recht hebben op sociale huurpremie beter ondersteunen

De stad gaat dus nauwer samenwerken met Wonen Vlaanderen. “Concreet zal het Sociaal Huis op campus Portavida twee keer per jaar een lijst ontvangen met de gegevens van de personen die niet reageerden op de uitnodiging. De medewerkers van de sociale dienst op campus Portavida zullen deze personen en gezinnen vervolgens contacteren: via brief, telefonisch of via een huisbezoek. Zij zorgen verder ook voor de nodige ondersteuning van de huurders en bekijken of eventuele bredere hulpverlening of een rechtenonderzoek nodig is."