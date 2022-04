Boudewijn Van Autreve uit Gent gaat Forrest Gump achterna: "Ik wil in elke straat van de stad lopen"

Gentenaars kunnen al een hele tijd een man met een baard zien lopen in de straten van de stad. Hij heet Boudewijn Van Autreve en loopt als een ware "Forrest Gump" alle straten van Gent en omstreken af. "Ik ben daarmee begonnen tijdens corona, omdat we niet veel mochten doen", vertelt hij in een filmpje op de Instagram-pagina van de stad. "En ik heb dat een beetje onderschat eigenlijk, want groot Gent is echt groot."