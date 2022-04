Mysterie in Cambridge: verdwenen notitieboeken van Charles Darwin na 20 jaar plots terecht

De boeken dateren van 1830 en bevatten onder andere een tekening van Darwins "tree of life", een schets van een boom die als inspiratie diende voor zijn evolutietheorie die hij beschreef in "The origin of species". Dat wordt wereldwijd gezien als de baanbrekende theorie over het ontstaan van de mens, en alle andere levende soorten op aarde.

Professor Jim Secord van de universiteit van Cambridge noemt het de belangrijkste theorie rond het leven en onze planeet, en "de boeken zijn dan ook twee van de opmerkelijkste documenten in de geschiedenis van de wetenschap".