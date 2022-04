Gevangenen uit Hasselt maken cadeaus voor Oekraïense kinderen: “We tonen dat we iets kunnen doen voor de maatschappij”

“Ik ben dit konijn aan het kleuren”, lacht Wim. “Da’s voor de kindjes van Oekraïne. We maken ook paashaasjes en zo van die mandjes. We hebben er al veel gemaakt.” De gedetineerden van deze speciale afdeling hebben zich geëngageerd tegen drugs, agressie en racisme en in ruil worden er meer activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten is cadeautjes maken voor de Oekraïense kinderen in Limburg. “De gedetineerden van deze afdeling werken drie keer per dag aan de cadeautjes”, vertelt sectiechef Christine Ooms. “We kwamen op het idee toen we vluchtelingen zagen op de televisie. Dat idee is uitgegroeid tot een heel groot project op deze afdeling en in de vrouwenafdeling.”