Gevangenis van Gent gaat extra inzetten op therapie om verslaafde gedetineerden te helpen

Ook de controles worden opnieuw opgevoerd. Die waren door de coronapandemie een tijdlang op een lager pitje gezet. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zakte vandaag af naar de Nieuwewandeling om zo'n controle bij te wonen. “Onderzoek wijst uit dat ex-gevangenen die drugs gebruiken, sneller hervallen in de criminaliteit”, zegt de minister. “De politie organiseert maandelijks controles om drugs zoveel mogelijk buiten te houden. Als een gedetineerde betrapt wordt, volgen er disciplinaire sancties. Bij zware overtredingen kan de zaak ook voor de strafrechter verschijnen.”

Voor het project ontvangt de Gentse gevangenis zo'n 50.000 euro per jaar. Daarmee kan de gevangenis op jaarbasis 60 gedetineerden begeleiden. Momenteel is er maar plaats voor 20 personen. “Repressie is één ding, maar je moet ook aan de onderliggende problematieken werken”, gaat Van Quickenborne verder. “Als je wil dat mensen van een verslaving af raken, dan moet je hen ook therapie aanbieden.”

“De problemen hier in de gevangenis zijn niet zo anders dan die in de samenleving”, besluit Lambrecht. “We hebben een grote concentratie dealers en een grote concentratie gebruikers. Wat voordien fout liep, gaat hier opnieuw verkeerd. Wat hier fout loopt, gaat later in de samenleving opnieuw verkeerd. Hulpverlening bieden aan wie die nodig heeft, is daarom altijd nuttig.”