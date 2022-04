Sint-Katelijne-Waver organiseert activiteiten tijdens paasvakantie: "Aan noden van jongeren voldoen"

De vakantie zette ook de tienerwerking van de gemeente in gang. Er worden verschillende activiteiten voorzien: padellen, openluchtcinema, een escaperoom,... Ook begeleid skaten is zo'n activiteit die de gemeente aanbiedt. Op woensdagen komt er een professional langs met tips en tricks voor skaters. Jonge tieners zijn moeilijk te bereiken, op deze manier wil de gemeente dat verbeteren. Sint-Katelijne-Waver voorziet naast betalende activiteiten ook een aanbod gratis activiteiten. Meer info over de activiteiten.