Deelnemers Port of Antwerp Marathon kunnen zich vanaf nu inschrijven

Het concept van de marathon blijft hetzelfde, want net zoals vorig jaar lopen deelnemers langs verschillende highlights van de stad en is er minstens om de kilometer animatie voorzien. Toch zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo vindt deze editie in de ochtend plaats en lopen deelnemers dus niet meer in het donker. Naast onder meer het Havenhuis, de Boerentoren en het Centraal Station is er deze keer ook een passage langs het Schoonselhof. Dat is een bekende begraafplaats waar onder andere Hendrik Conscience zijn rustplaats heeft. Wie kiest voor de halve marathon loopt door de tuinen van het Justitiepaleis. Het volledige parcours zal binnenkort bekendgemaakt worden. Meer info via deze link.