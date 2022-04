Inwoners ijveren voor restauratie van bron "Pie Slot” in Sint-Joris-Weert

Of het water nu nog drinkbaar is, kan Ivan niet zeggen. “Ik heb persoonlijk de waterkwaliteit van de bron getest, ik heb er verschillende keren van gedronken. Het smaakt zeker nog goed. Maar of het drinkbaar kan verklaard worden, dat is een andere zaak. We hebben daarvoor een analyse nodig van een erkend labo of van het Agentschap van Natuur en Bos.”

Ivan is nu een uitgebreid, gedocumenteerd dossier aan het opmaken over de bron van “Pie Slot”. Als dat klaar is gaat hij het indienen bij de gemeente Oud-Heverlee en het Agentschap Natuur en Bos in die hoop dat er iets mee gebeurt en de bron gerestaureerd wordt.