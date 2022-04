BEKIJK - 15 meter diep en zwaar beveiligd: daal mee af in NAVO-bunker die luchtruim boven Europa bewaakt

Via zware metalen deuren en veiligheidssassen dalen we tot 15 meter onder de grond in Uedem, een dorpje aan de Rijn in Duitsland. Zo komen we terecht in de militaire controle- en commandobunker van de NAVO. Hier bewaken acht militairen uit evenveel NAVO-lidstaten dag en nacht, 7 dagen op 7, het Europese luchtruim.