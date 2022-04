Jentel van Rijn uit Wolvertem loopt Marathon des Sables voor goed doel van overleden vriend Noah Mortier

"Het is een loopwedstrijd van 256 km die volledig zelfvoorzienend is", zegt Jentel aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Je moet alles zelf meedragen, van eten tot slaapgelegenheid. En je loopt dan elke dag een marathon en een andere dag, een dubbele marathon. Dat maakt het wel zwaar, maar je loopt wel in de Sahara. En dat is zo genieten. Lopen in een prachtige omgeving waar je niet elke dag in loopt, dat maakt het voor mij geweldig.”