Bruine kriekpeer komt terug naar geboortegrond in Ekeren 

De bruine kriekpeer is een perenras dat omstreeks 1778 door Karel Finet uit de wijk Schoonbroek in Ekeren werd geïntroduceerd. Het is een sappige, zoetzure zomerpeer en hij was tot voor kort enkel nog in Oost-Vlaanderen terug te vinden. "Een tijd geleden kreeg ik het verhaal over de oorsprong van de bruine kriekpeer te horen. Ik vond het een schitterend verhaal, en dacht: "die bomen moeten terug naar ons grondgebied"," zegt districtsburgemeester Koen Palinckx.