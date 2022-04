Landbouwer uit Bekkevoort plant bomen in weide: "Koeien in de schaduw geven meer melk"

“Eerst en vooral hopen we een hogere biodiversiteit te krijgen en in de toekomst als die bomen wat groter zijn, hopen we dat ze wat schaduw kunnen geven aan de koeien in de zomer”, zegt Vandervelpen. "We zitten met een klimaat dat opwarmt, en we merken dat de zomers warmer worden. In dat opzicht hoop ik dat het wat verkoeling kan bieden aan de koeien. Want als de koeien minder last krijgen van de warmte, dan gaat de dip in de melkgift ook wel wat minder zijn. Dus ik denk dat we daar wel wat winst uit kunnen halen.”