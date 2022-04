Mysterieuze winkel in Hasselt wordt (eindelijk) verkocht

Al jaren staat de winkel te verkommeren in de Paardsdemerstraat. Verschillende ondernemers waren heel erg geïnteresseerd in het pand, maar konden de eigenaars niet contacteren. Die eigenaar is het WWF International in Zwitserland. De vorige eigenaar was kinderloos en liet het pand na zijn overlijden in 2018 na aan de natuurorganisatie. Sindsdien staat het gebouw leeg, op een klein deel na waar op dit moment een kleine horecazaak zit. “We hebben geregeld die komen vragen of het pand vrij is en of ze de eigenaar kunnen contacteren”, vertelt Inge Lijnen van chocoladehuis Boon een beetje verderop. “Helaas is dat tot nog toe niemand gelukt, want het is een beetje een mysterieus pand. Maar de interesse is er wel.”