Natuurgebied "de Zandgroeve" in Kerkom is klaar voor de oeverzwaluw

Met een graafmachine en in samenwerking met Natuurpunt en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland werden in de oude zandgroeve van Kerkom steile wanden gemaakt. “De oeverzwaluwen zijn op dit moment onderweg vanuit het zuiden, de lente gaat namelijk starten”, zegt Pieter Abts van Natuurpunt. “Ze gaan dan kijken waar er een geschikte plaats is om een nestgelegenheid te maken. En net nu maken we die wanden klaar zodat ze hier kunnen komen nestelen.”