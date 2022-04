Nieuw parkeerplan UZ Gent goedgekeurd na jaren overleg met stad: “Vooral plaatsen voor patiënten en bezoekers”

UZ Gent voorziet de parkeerplaatsen in het nieuwe plan vooral aan de rand van de campus, of onder de grond. In totaal komen er zo’n 500 extra plaatsen bij. Het is de bedoeling dat die vooral door patiënten en bezoekers gebruikt zullen worden. Het UZ wil het personeel, ook de studenten die er werken, aanzetten om vaker voor andere vervoermiddelen te kiezen.

Om die shift te maken voorziet het UZ onder meer in extra fietsenstallingen én een leasesysteem voor een bedrijfsfiets. Er is natuurlijk wel parkeerplaats, in een parkeertoren, voor het personeel. Het UZ hoopt dat die vooral gebruikt zal worden voor mensen die in vroege of late shiften werken, of die verder weg wonen.