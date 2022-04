Nieuwe boswachter voor Hallerbos: “Ik start in het topseizoen”

Thomas werkte een hele tijd in de media, maar ruilde zijn job in voor een job als boswachter. “Ik droomde er toch al een tijdje van, want ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik heb lang in de media gewerkt maar de laatste jaren begon het te kriebelen en ben ik wat cursussen en opleidingen beginnen volgen, en van het één kwam het ander.”

De natuur is voor Thomas altijd genieten. "Elk seizoen is ook anders in het bos. Ik vind het geweldig om in het bos te zijn en om daar dan mijn job van te kunnen maken, is al helemaal fantastisch.”