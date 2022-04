Slachtoffer van bombardement in Marioepol brengt nieuwe getuigenis, (maar dat is mogelijk propaganda)

Op zaterdag 2 april 2022 kwam Vishegirskaja na een lange radiostilte met haar "eigen" versie van de feiten. In een videointerview dat de Russische blogger Denis Seleznev op YouTube plaatste en mogelijk ook in Russisch of bezet gebied werd opgenomen, wordt de Oekraïense naar de details van 9 maart gevraagd.

Vishegirskaja legt uit dat het helemaal niet om een luchtaanval ging, maar dat er artillerievuur was. "Niemand hoorde geluiden die als bommen uit vliegtuigen klonken", zegt ze. Ze vertelt ook dat ze enkele dagen eerder nog in een ander hospitaal lag, maar moest verhuizen omdat soldaten, ze zegt niets over hun nationaliteit, het goed uitgeruste gebouw met zonnepanelen nodig hadden. Verschillende militairen probeerden daarna nog, naar haar zeggen, voedsel te krijgen dat voor de zwangere vrouwen in het hospitaal bedoeld was.

Volgens de vrouw had ze de journalisten van Associated Press ook uitdrukkelijk gevraagd om niet gefilmd of gefotografeerd te worden, maar negeerden die haar vraag. In een zelfopgenomen filmpje dat ze nadien onder de naam "9 maart" op haar persoonlijke Instagramprofiel plaatste, doet ze een soortgelijk relaas.