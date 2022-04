Russische leger "bereidt grootscheepse, agressieve actie voor in het oosten van Oekraïne"

De Russische troepen mogen de gebieden rond de hoofdstad Kiev en in het noorden dan wel min of meer verlaten hebben, ze blijven hun "speciale militaire operatie" in Oekraïne -zoals ze het zelf noemen- wel voortzetten. Eerder al klonk het dat Rusland zijn focus nu legt op het zuiden en het oosten van het land, in de zogenoemde Donbas, die grotendeels in handen is van pro-Russische separatisten. En daar zijn steeds meer indicaties voor.



Het Russische leger bereidt een grootscheepse aanval voor tegen de Oekraïense strijdkrachten in Donetsk en Loegansk, de zelfverklaarde pro-Russische volksrepublieken in het oosten van het land. Dat schrijft het Oekraïense leger in zijn dagelijke operatierapport. Volgens de generale staf is het ultieme doel van Rusland de volledige controle veroveren over Donetsk en Loegansk. "De vijand hergroepeert zijn troepen en bereidt een agressieve operatie voor in het oosten van onze staat. (...) De tegenstander brengt nieuwe voorraden aan van voedsel, brandstof, smeermiddelen en ammunitie", klinkt het.

Diezelfde boodschap bracht ook Sergei Haidai, gouverneur van Loegansk gisteren. "We zien materieel, manschappen en brandstoffen toekomen uit verschillende richingen (...). We zien dat ze zich voorbereiden op een grootscheepse aanval." De bombardementen worden zwaarder en zwaarder, beklemtoonde Haidai in zijn videoboodschap. Hij riep inwoners op te vertrekken. "Aarzel niet, alstublieft. Vandaag zijn er duizend mensen geëvacueerd. Wacht alstublieft niet tot uw huizen gebombardeerd worden."