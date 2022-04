Petitie tegen sloop zwembad Wervik: “Uniek gebouw dat erfgoed zou moeten zijn”

Een online petitie tegen de sloop van het zwembad Ter Leie in Wervik is al meer dan 150 keer ondertekend. Eind dit jaar zal het zwembad Ter Leie sluiten omdat het gebouw versleten is. Er komt geen nieuw zwembad, want dat zou de stad Wervik een onverantwoorde uitgave vinden. "Het zou zonde zijn om zo'n waardevol gebouw te zien verdwijnen", zegt de initiatiefnemer van de petitie.