Zitten ook in jouw straat of buurt PFAS? Check het op deze gedetailleerde kaart van Vlaanderen

Nadat vorige zomer aan het licht was gekomen dat rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, bij Antwerpen, de grond vervuild is met PFOS, is de Vlaamse overheid begonnen met alle plaatsen op te lijsten waar mogelijk nog van die amper afbreekbare stoffen in de grond zitten.

Dat resulteert in de onderstaande kaart van plaatsen in Vlaanderen waar mogelijk PFAS - de grotere familie waartoe PFOS behoren - in de grond zitten. Je kan erop inzoomen en zo voor jouw straat of buurt kijken wat de situatie is: