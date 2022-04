Politie zoekt getuigen die poging tot ontvoering hielpen verhinderen in Westende

De poging tot ontvoering gebeurde aan de tramhalte Sint-Laureins in Westende op woensdagavond 26 januari rond 19 uur. "Het meisje kon ontkomen maar de verdachte is nog altijd niet gevonden", zegt Stijn Popeye van de politie in Middelkerke. "Daarom zijn we op zoek naar de jongeren die op dat moment hebben geholpen."

"Op het ogenblik dat de man pogingen deed om het meisje mee te nemen zouden een vijftal jongeren uit de duinen gekomen zijn", zegt Popeye. "Zij hebben de poging tot ontvoering verhinderd. En dus willen we graag met hen spreken op zoek naar cruciale tips om de verdachte te vinden."

Wie meer weet over de feiten kan de politie bereiken op het telefoonnummer 059/312.312 of via mail:pz.middelkerke.recherche@police.belgium.eu.