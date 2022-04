Nooit eerder zoveel bruinvissen aan de Belgische kust geteld

De rijkdom van de zeezoogdieren in de Noordzee is niet zo groot en verscheiden. “Dat zijn vooral bruinvissen, maar ook zeehonden en heel uitzonderlijk eens een verdwaalde tuimelaar of witsnuitdolfijn”, zegt Kelle Moreau van het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Tijdens die vlucht over onze Belgische kust hebben de wetenschappers 236 bruinvissen geteld, een record. “De analyses moeten nog gebeuren, maar gebaseerd op die tellingen moeten we zeggen dat het een van de hoogste waarden is die we ooit gemeten hebben”, zegt Moreau. “Dat is wel een mooi signaal. De bruinvissen zijn 15 jaar geleden stilaan talrijker geworden bij ons, maar wanneer we het op Belgische schaal bekijken, betekent het ook dat er voldoende voedsel zit voor die dieren om hier ook te blijven.”