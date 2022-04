Recordaantal Belgische octrooiaanvragen bij Europees Octrooibureau

Het aantal octrooiaanvragen op het gebied van farmaceutica steeg met 34,3 procent, waardoor die tak het belangrijkste Belgische technologiedomein wordt in aantal aanvragen. Farma stijgt daarmee van plaats 4 naar plaats 1. Biotechnologie komt op de tweede plaats, gevolgd door medische technologie. Dat betekent dat de drie actiefste Belgische technologiedomeinen verband houden met gezondheidszorg.

Voor België was Solvay opnieuw de actiefste octrooiaanvrager met 276 aanvragen, gevolgd door imec, het Leuvense onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie, met 140 aanvragen en Umicore met 93 aanvragen.

Met de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Antwerpen waren vijf van de tien actiefste Belgische octrooiaanvragers universiteiten en onderzoeksinstellingen, wat meer is dan in de meeste andere landen.

Het Europees Octrooibureau ontving in totaal 188.600 aanvragen in 2021, goed voor een stijging met 4,5 procent na een lichte daling in 2020. De algemene stijging van het aantal octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau in 2021 was grotendeels toe te schrijven aan het grote aantal aanvragen uit China en de Verenigde Staten.