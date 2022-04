Olie komt in vizier, maar gas (wellicht) nog niet: welke sancties kan de Europese Unie nog nemen tegen Rusland?

Maar stilaan rijpen de geesten dus wél voor een olieboycot. "Een gasboycot ligt nog altijd erg gevoelig, maar voor olie zouden we wel alternatieven vinden", legt Vos uit. "Er zijn namelijk meer olieleveranciers dan Rusland alleen, er zijn dus mogelijkheden om elders in de wereld aan olie te raken. Olie is voor Rusland in zekere zin ook belangrijker dan gas, ze halen er meer inkomsten uit. In het patroon dat de EU de sancties moet opdrijven, komt olie nu echt in het vizier. We zijn zeker nog niet zover, zo hebben Duitsland en Oostenrijk nog een aantal bedenkingen. Het wordt mogelijk nog wat uitgesteld, maar je voelt dat het in die richting zal gaan."