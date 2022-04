"Jeugdrechter zei dat mijn kansen op waren": unieke blik in gevangenis voor jongeren die berecht worden als volwassenen

Jason (18) heeft het profiel van een veelpleger. Op jonge leeftijd, hij was amper 14, pleegde hij diverse feiten en daarvoor moest hij herhaaldelijk voor de jeugdrechter verschijnen. Die plaatste Jason in gesloten jeugdinstellingen, onder meer in Mol. Telkens liep het mis. De hulpverlening had op hem totaal geen vat. Hij liep in totaal 21 keer weg. "En dan heeft de jeugdrechter tegen mij gezegd: uw kansen zijn op." Jason zegt het met een ontwapenende nuchterheid. "Ik had het wel zien aankomen." Jason vindt van zichzelf niet dat hij een moeilijke jongen is. Maar op de vraag of hij in het detentiehuis op zijn plaats zit, antwoordt hij volmondig "ja". "Dat kon niet blijven duren."