Stad Tielt leert Oekraïense kinderen stap voor stap Nederlands aan via taalbad: "Nog op zoek naar vrijwilligers"

De kinderen zullen per leeftijd in groepjes verdeeld worden en kunnen zo beter begeleid worden. Lore Van der Vennet, directeur van de basisschool Heilige Familie in Tielt, vindt het een goede zaak voor haar leerkrachten dat er wordt samengewerkt. “Zij zullen in de voormiddag een taalbad krijgen. Sommige scholen hebben daar al veel expertise in. Zo kunnen ze stap per stap Nederlands leren en in de namiddag aansluiten in de gewenste school. Zo moet de school ook niet meer volledig instaan voor dat taalbad.”

Voor het project is Tielt nog op zoek naar vrijwilligers, die met de Oekraïense kinderen en jongeren aan de slag willen gaan. Ook voor praktische hulp, zoals vervoer, zoeken ze nog mensen. Je kan daarvoor terecht op deze website.