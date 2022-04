Tien jaar cel voor man die vriend bijna doodslaat in Merksem na drugsgebruik: "Dacht dat ik satan moest aanvallen" 

De feiten dateren van 11 september 2021 toen de politie naar het Burgemeester Jozef Nolfplein in Merksem werd geroepen voor een vechtpartij. Volgens getuigen gedroeg Damian M. (22) zich vreemd, hij liep te ijsberen en hij zou ook een rare blik in zijn ogen gehad hebben. Toen zijn vriend, een man van 38, hem met een 'coronavuistje' wilde begroeten, kreeg hij meteen twee vuistslagen in het gezicht.

De beklaagde bleef hem slaan en schoppen en ging als een razende te keer. Het slachtoffer kon even ontsnappen toen omstaanders tussenbeide kwamen, maar viel even verderop op de grond. Damian M. viel zijn vriend opnieuw aan, en begon hard en vaak met zijn voet op het hoofd te trappen. Uiteindelijk konden enkele getuigen de dolgedraaide man overmeesteren, en hem in bedwang houden tot de politie er was.